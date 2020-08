Quinten Hermans met spoed opgenomen: "Infectie na val in Dauphiné"

Ruim 2 weken na zijn val in de openingsrit van de Dauphiné ondervindt Quinten Hermans nog steeds veel last van de armblessure die hij opliep. Zijn ploeg Circus-Wanty Gobert-Tormans bevestigt dat hij afgelopen nacht met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie. "Hij zal zaterdag een nieuwe operatie moeten ondergaan."