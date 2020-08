Overheid grijpt in: strenge coronarichtlijn van 2 gevallen per Tour-bubbel weer ingevoerd

Slotsom: als binnen de Tour-bubbel van een ploeg van 30 personen 2 positieve gevallen zijn binnen een periode van 7 dagen is de kans groot dat dat team uit de Tour wordt gezet. Zowel de ploegen als ASO zijn ontgoocheld over deze uitkomst.

"De Franse overheid voelt zich niet gebonden door de nieuwe gezondheidsregels voor de grote rondes", staat er in een mail aan de ploegen. "Vooral dan de regel dat een team uitgesloten kan worden als er 2 positieve renners zijn. De Franse overheid staat erop dat een team uitgesloten kan worden als er 2 teamleden (renners of staf) positief testen (over een periode van 7 dagen)."

Frankrijk telde de voorbije 24 uur meer dan 7.300 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds de piek van de pandemie eind maart. De versoepeling die de UCI en de Tour gisteren doorvoerden - alleen bij 2 positieve renners in 1 week tijd én bij een bevestigd resultaat, kan een ploeg eventueel uitgesloten worden - is door de Franse overheid dan ook naar de prullenmand verwezen.

Grijze zone voor teamartsen

Een "positieve" asymptomatische renner/begeleider kan dus verder koersen/werken als de volgende controles negatief waren en er geen klachten zijn. Dit is bepaald na overleg tussen ploegartsen, ASO en UCI-artsen. Dit om "vals-positieve" gevallen, zoals eerder deze week bij BORA in de Bretagne Classic, te vermijden.

Epidemioloog Pierre Van Damme vindt het geen goed idee dat Tour doorgaat

Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) is zelf een wielerfanaat, maar vindt het geen goed idee dat de Tour doorgaat. "Je brengt mensen bij elkaar uit verschillende landen waarbij je heel weinig vat hebt op wat je binnenhaalt aan potentiële infecties", zegt hij.

"Je gaat van het ene departement naar het andere, dat is een rondreizende mogelijkheid voor het virus om mee te reizen. Zoiets wil je niet in de hand werken tijdens een epidemie."

"We vragen aan de Belgen en aan de Europeanen om zich te houden aan de internationale regels, om niet naar rode zones te trekken en als ze terugkomen om de quarantaine te respecteren. En hier gaan we nu net een heel sportgebeuren in bijna enkel rode zones hebben. Het is heel dubbel om daarmee om te gaan. De vraag is dan ook: welk signaal geef je hier?"

"Ik denk dat we moeten volgen wat er afgesproken is vanuit het beleid en de politiek. We vragen aan mensen om niet naar rode zones te trekken. Dan moeten we consequent zijn: dat geldt ook voor de Tour de France."