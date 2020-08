Lotto-Soudal weer op 0 coronagevallen: "Regel van 2 gaat pas vandaag in"

De Tourorganisatie had eerst laten weten dat een team de Ronde van Frankrijk moet verlaten als er 2 personeelsleden positief testen op corona (of vermoedens van een positief geval). Later werd dat teruggeschroefd naar specifiek 2 renners.

Lotto-Soudal leek hiermee de dans te ontspringen, want 2 personeelsleden hadden een positieve test afgelegd en moesten samen met hun kamergenoten naar huis. Maar gisteren werd het protocol weer verstrengd en moet een ploeg met 2 positieve gevallen toch de koffers pakken.

"Die regel gaat pas vanaf vandaag in", zegt Philippe Maertens, de persverantwoordelijke van Lotto-Soudal. Alles ploegen starten dus weer vanaf 0.

Intussen is de persoon die een verdacht resultaat had, hertest. "Nu test hij wel negatief. De andere persoon hebben we niet laten hertesten, omdat die ook wel positief leek."

Normaal gezien volgen nieuwe testen pas op de eerste rustdag, maar Lotto-Soudal zal maandag al zijn volledige staf aan een test onderwerpen. "Eerder testen heeft geen zin, want als er een positief geval is, moet het virus eerst wat groeien voor het gedetecteerd kan worden."