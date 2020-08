Kim Clijsters voor de US Open: "Mijn buikspieren voelen veel beter aan"

Onze landgenote sukkelde de voorbije weken met de buikspieren en was daarom twijfelachtig.

"Mijn buikspieren voelen intussen veel beter aan", bekende ze zaterdag aan WTA Insider en daarmee nam de Limburgse de laatste twijfels weg.

"Ik ben er klaar voor en heb stevig kunnen trainen. Donderdag werd de loting uitgevoerd en daarom had ik besloten woensdag nog een echografie te laten nemen. Als ik dan moest afzeggen, kon ik mijn wildcard nog doorgeven. Maar de echo was goed, ik ben gerustgesteld."

De 37-jarige Clijsters, drievoudig toernooiwinnares (2005, 2009 en 2010) op Flushing Meadows, liet vorige maand op het World Team Tennis goed tennis zien, maar ze liep er ook een blessure op waardoor ze moest afzeggen voor het toernooi van Cincinnati en haar voorbereiding op de US Open verstoord werd.

In de eerste ronde neemt ze het komende week op tegen de Russin Jekaterina Aleksandrova (WTA 27).

"Op het WTT haalde ik het niveau dat ik voor ogen had, ik voelde toen echt dat het wel goed zat. Hopelijk kan ik dat meenemen naar de wedstrijden in New York."

"Wat mijn tegenstandster betreft: ik ken enkel haar naam. Ik heb wel al enkele video's bekeken, maar live heb ik haar nog niet aan het werk gezien."

"Ver doorstoten in het toernooi, dat zou echt buitengewoon zijn. In de eerste plaats wil ik goed tennis brengen, dat is de basis van alles."