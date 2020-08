Eddy Planckaert: “De ritzege én het geel pakken, zo’n kans krijgt Van Aert geen 5 keer meer”

Eddy Planckaert, José De Cauwer en Serge Pauwels lieten gisteren in Vive le Vélo hun licht schijnen over de bewogen eerste etappe in de Tour. Naast de gemiste kans voor Van Aert en de veiligheid in de koers passeerde ook de finalebidon van Remco Evenepoel de revue.

De Cauwer: "Eigen val is in Wout zijn hoofd gekropen"

Wout van Aert mengde zich niet in de debatten bij de eindsprint van de eerste etappe. Uit angst na een tumultueuze rit, zo liet hij zelf weten. Serge Pauwels had er begrip voor. “Ik begrijp dat Wout zich opzijgezet heeft. Het was typisch voor vandaag dat niemand iets wou verliezen. Er zijn nog 20 dagen en ik denk dat het vandaag heel gereserveerd was.” Ook José De Cauwer kon zich vinden in de voorzichtigheid van Van Aert, die ook zelf onderuitging in de eerste etappe. “Die val is toch in zijn hoofd gekropen. Hij weet dat hij binnen de ploeg een belangrijke rol krijgt en dat het daar om Roglic en Dumoulin gaat. Ik had ook gezegd dat hij niet moest meesprinten.” Eddy Planckaert zag het toch anders. Volgens hem liet Van Aert mogelijk een uniek moment schieten. “Een etappe winnen, die kans krijg je niet veel meer. Hij had de rit én de gele trui kunnen pakken. Die kans zal hij geen 5 keer meer krijgen in zijn leven.”

Van Aert: "Ik wou geen risico nemen"

Pauwels: “Niet de verantwoordelijkheid van renners om koers stil te leggen”

Na de incidentrijke openingsrit met talrijke valpartijen werd uiteraard ook de veiligheid op tafel gelegd bij Karl Vannieuwkerke. Sommigen pleiten voor een safety car, maar José De Cauwer loopt daar niet echt warm voor. “De renners moeten dat zelf oplossen. Vandaag hebben ze dat goed gedaan. De renners moeten ook niet zagen, ze moeten het gewoon zelf doen.” “Ik vond het nu in de eerste etappe een logische stap van het peloton. Maar je kan dit niet blijven doen. De mannen van Astana probeerden iets, maar gingen in de fout. Valt Lopez niet, dan krijgen we een totaal andere finale. Maar dan had Astana ook de rekening teruggekregen.” Ook volgens Planckaert speelde de timing een belangrijke rol in de beslissing van de renners om de koers stil te leggen. “Als dit de laatste 2 dagen van de Tour geweest waren, waar het eindklassement op het spel staat, dan zou het wél koers geweest zijn. Het zijn ook de renners van de ploegen die er belang bij hebben, van de klassementsrenners, die alles stilleggen. De avonturiers worden zo toch een klein beetje geboycot.” Serge Pauwels is wel te vinden voor een soort safety car. “Ik vind niet dat het de verantwoordelijkheid is van de renners om de koers stil te leggen. Zo’n safety car kan wel op zijn plaats zijn in een situatie zoals vandaag. Dan moet bekeken worden hoe dat moet georganiseerd worden, maar veiligheid is toch een heel belangrijk punt in de koers. Zo’n aankomst als in de Ronde van Polen, dan is het niet de verantwoordelijkheid van de renners om te zeggen: dit doen we niet.”

Planckaert over finalebidon: “Daar kwam je haar recht van”

Er was de voorbije dagen ook veel te doen om wat er uit achterzak van Remco Evenepoel gehaald werd na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Een klein flesje met voedingssupplementen, klonk het bij zijn ploeg Deceuninck-Quick Step. Ook Eddy Planckaert is vertrouwd met de "finalebidon". “Daar kwam je haar recht van. Een beetje cafeïne voor de laatste 40 kilometer, je had binnen de 5 seconden 10 kopjes koffies binnen. Maar het wordt allemaal zo uitvergroot. Ik heb nog kleine bidonnetjes meegenomen met cafeïne of met honing. Je kreeg daar een enorme mentale boost van. Maar waar zijn we nu mee bezig? Ik vind dat we nu toch ver gaan.” “Patrick Lefevere heeft zelf gezegd dat het een finalebidon was”, vult Serge Pauwels aan. “Ik denk dat het logisch is dat die zakken leeggehaald worden als iemand op een draagbaar gelegd wordt.” Ook De Cauwer vindt de commotie maar niks. “Ik heb Evenepoel geen bidonnetje zien nemen toen hij 2 keer na elkaar wereldkampioen werd. Ik

vind het niet erg dat er over gesproken wordt, maar normaal is dit iets onbelangrijks.”