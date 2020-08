Djokovic zwoegt zich naar eerste toernooizege in New Yorkse tennisbubbel

Dankzij de coronacrisis werd het Masters-toernooi van Cincinnati voor een keer niet in Ohio afgewerkt maar wel in New York, waar het kruim van de tenniswereld op dit moment in een tennisbubbel verblijft, in aanloop naar de US Open die volgende week van start gaat.

Djokovic had nochtans geen feilloze voorbereidingsperiode achter de rug. De Serviër had een eigen toernooi op de Balkan op poten gezet waar er van coronamaatregelen weinig sprake was. De bom barstte volledig toen achteraf ook enkele spelers, waaronder Djokovic, positief testten op het virus.

Begin juli hervatte Djokovic zijn trainingen en deze week raasde hij als vanouds door de tabellen op het toernooi van Cincinnati. In de finale moest Djokovic afrekenen met Milos Raonic. De Canadees, ooit nog nummer drie van de wereld, bouwt aan zijn weg terug en rekende op weg naar de finale o.a. af met Andy Murray en Stefanos Tsitsipas.