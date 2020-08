Djokovic dreigt eigen spelersbond op te richten, ATP en WTA vragen "eenheid"

De Canadees Vasek Pospisil (ATP 92) stak gisteren het vuur aan het lont. Hij stapte uit de spelersraad, ontgoocheld over de gang zaken. "Het is ondertussen wel duidelijk dat je zelfs in de spelersraad geen enkele invloed hebt op de belangrijke beslissingen."

Volgens The New York Times zou ook nummer 1 van de wereld Novak Djokovic het voorbeeld van Pospisil willen volgen. Met de Professional Tennis Players Association (PTPA) hebben ze al een nieuw, onafhankelijk orgaan klaar.

"We willen de spelers wat zelfbestuur geven, opdat we zelf kunnen reageren op de behoeften en zorgen van de leden", verklaarde Pospisil.

De tennisbonden WTA, ATP en ITF en de organisatoren van de grandslamtoernooien proberen nog aan de noodrem te hangen. "We hebben hard gewerkt om veilig terug te keren naar de competitie", klinkt het.

"Nu hebben we meer dan ooit sterke samenwerking nodig. We steunen de ATP voluit bij het vertegenwoordigen van de belangen van de spelers. Het is een tijd van samenwerking, niet van verdeling."