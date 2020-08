Brussels Football én Anderlecht lanceren de Girls Football Academy

"Het vrouwenvoetbal vanaf de basis verder ontwikkelen"

"We willen het vrouwenvoetbal verder ontwikkelen vanaf de basis", aldus Demoustier. "Hoewel er een heel aantal vrouwen en tienermeisjes al voetbal speelt, zijn er nog niet heel veel meisjes van 6 of 7 jaar."

Fun staat centraal

"Ouders denken vaak - ten onrechte - dat voetbal iets voor jongens is", vult Demoustier aan. "Daarom willen we met de Academy jonge meisjes op een speelse wijze inwijden in de voetbalwereld. Het belangrijkste is dat ze plezier maken en zo beter worden. Fun staat centraal."

Charlotte Tison, Brusselse Red Flame en sterkhoudster bij de RSCA Women, is ook ambassadrice van het project: "Het vrouwenvoetbal heeft een mooie toekomst voor zich, daar ben ik zeker van."



"Hoe meer jonge meisjes beginnen met voetbal, hoe mooier die toekomst zal zijn. Er zit veel talent in Brussel, maar we moeten hen er nog van overtuigen dat voetbal voor iedereen is."