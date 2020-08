Alexander Kristoff: "Altijd gedroomd van de gele trui"

Zijn 4e Tourrit winnen en voor het eerst de gele trui veroveren, voor Alexander Kristoff kan de Tour nu al niet meer stuk. "lk heb er altijd van gedroomd om de gele trui te dragen en die droom komt nu uit. De ritzege én de gele trui, je kan je geen geen betere start voorstellen."

Dat Kristoff de eerste ritzege wegkaapt, is een verrassing. Ook voor de Noor zelf. "We hebben een ploeg met klimmers, we dachten niet dat we in de sprint konden winnen. Of toch zeker niet zo vroeg. Ik voelde me heel goed in de laatste kilometers en met de finish in zicht wist ik dat ik ging winnen. Dat was een fantastisch gevoel."

"Ik ben heel trots op wat ik gedaan heb. Mijn ploegmaats hebben mij ook goed beschermd tijdens de rit, de laatste kilometers zat ik wel alleen. Ik zat eerst in het wiel van Sagan, maar toen verloor ik hem. Toen Cees Bol op rechts aanging, ben ik hem gevolgd. Hij verzwakte en ik had nog kracht in mijn benen. Uiteindelijk was ik de sterkste. Dat was een fantastisch moment voor mij."

De aanloop naar de Tour verliep nochtans niet optimaal voor Kristoff. "Mijn voorbereiding was niet goed, ik kon geen resultaten voorleggen. Een paar dagen geleden ben ik ook nog eens op mijn hoofd gevallen op het EK. Gelukkig had ik daar vandaag geen last meer van."

"Deze gele trui betekent veel voor mijn carrière. Deze ritzege betekent ook dat ik nog altijd mee kan met de beste sprinters, ook al ben ik 33 jaar en heb ik 4 kinderen. Ik kan nog altijd presteren en daar ben ik heel blij mee."