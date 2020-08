Tom Dumoulin voelt zich steeds beter, ook Primoz Roglic straalt: "Het mag gaan beginnen"

En Primoz Roglic? Wat denkt de nuchtere Sloveen ervan? "Iedereen start in dezelfde tijd en heeft dus een kans om te winnen", zegt hij weinig verrassend.

"Tom zet heel grote stappen. Ik denk dat hij in de Tour op zijn best zal zijn. Het is voor mij ook leuk om zo'n sterke renner aan mijn zijde te hebben. Samen willen we de Tour winnen."

Wordt de Tour een slag tussen Ineos en Jumbo-Visma? "Dat denk ik niet, we kijken enkel naar onszelf", aldus Roglic. "Enkel daar hebben we vat op. De Tour is niet Jumbo-Visma tegen Ineos."

Heeft Roglic nog last van zijn val in de Dauphiné? "Het heeft even geduurd voor ik opnieuw de dingen kon doen die ik wilde doen voor de Tour-start. Mijn voorbereiding was op dat vlak niet optimaal, maar de laatste dagen voel ik me echt goed. Het mag gaan beginnen."

Roglic won vorig seizoen de Vuelta en kan de eerste Sloveen worden op de erelijst van de Tour.