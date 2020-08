Regel versoepeld: pas bij 2 positieve renners kan organisator team wegsturen

In de Tour rijden de komende weken 22 ploegen (met 8 renners en ongeveer 20 medewerkers) rond. 2 positieve of vermoedelijke coronagevallen in zo'n bubbel volstonden om het team naar huis te sturen.

Die regel heeft de UCI bijgestuurd. Nu kan een organisator een ploeg pas uit de koers nemen als er in een week tijd 2 renners positief hebben getest op het coronavirus én het resultaat ook bevestigd is. Een vermoeden volstaat niet.

En wat als 1 renner, een ploegleider of een mecanicien het virus te pakken heeft? Dan moet hij of zij zo snel mogelijk in quarantaine en de wedstrijd verlaten. Lotto-Soudal heeft die regel gisteren al toegepast na 2 "niet-negatieve" testen bij het personeel.