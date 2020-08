Peter Sagan hoopt op gele trui in Nice: "Je moet geloven in jezelf"

In de openingsrit van de Tour de France krijgen de renners 2 beklimmingen van van derde categorie voor de wielen geschoven en nog heel wat andere heuvels. Na de laatste beklimming is het nog zo'n 30 kilometer naar de finish.

"We zullen zien of ik de beklimmingen kan overleven. Als dat lukt, doe ik mee om geel en waarom zou me dat niet lukken. Je moet geloven in jezelf. De ritzege betekent ook geel. Het zou een mooi extraatje zijn", zegt Sagan.

De drievoudige wereldkampioen droeg al geel in 2016 en 2018. "Als het me zaterdag niet lukt, wordt het lastiger om dat geel te veroveren, want op dag twee staat al meteen een stevige bergrit op het programma. Maar je kunt niet voorspellen dat het een massasprint zal worden."