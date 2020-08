NBA gaat zaterdag weer van start na 3 dagen van wedstrijdloos protest

De voorbije twee dagen werden de NBA-duels uitgesteld, nadat spelers woensdag uit protest na het politiegeweld tegen een zwarte man in Kenosha in de staat Wisconsin het veld weigerden te betreden.

Spelers van onder meer de Milwaukee Bucks kwamen toen voor hun wedstrijd niet op het veld in de basketbalarena en bleven in de kleedkamer. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin, waar het incident plaatsvond.

De NBA laat nu weten dat de competitie zaterdag hervat. Het akkoord komt er na overleg tussen een delegatie spelers en bestuursleden van de 13 clubs die in de 'bubbel' in Florida aanwezig zijn. Ook spelersvakbond NBPA nam aan de gesprekken deel.

De spelers maakten hierbij concrete afspraken met de organisatie. Zo komt er een werkgroep bestaande uit spelers, coaches en bestuurders van de clubs, die zich bezig gaat houden met 'sociale rechtvaardigheid' en gaat pleiten voor hervormingen bij de politie.

Ook stellen de basketbalclubs hun stadions beschikbaar als stemlocatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, op 3 november. Tijdens de play-offs wordt in de tv-reclames ruimte gemaakt om extra aandacht te vragen voor de komende verkiezingen.