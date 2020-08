Mixed Relay op EK wordt ramp voor Belgen na zware val van Rune Herregodts

Nog voor de start van de Mixed Team Relay waren er opnieuw problemen met de fiets van Jasper De Plus. Net geen minuut voor de tijdrit was alles dan toch in orde en konden de Belgische mannen aan hun onderneming beginnen in Plouay.

In de eerste ronde begon het plots keihard te regenen. Jasper De Plus had het daar als eerste heel moeilijk mee. Hij kon het strakke tempo van Victor Campenaerts niet volgen en loste als eerste.

De werelduurrecordhouder verzwakte niet en niet veel later betaalde ook Rune Herregodts daar een tol voor. Hij schatte een bocht in een afdaling volledig verkeerd in en kwam hard ten val. Campenaerts bleef alleen over en wachtte dan maar op de Plus voor de tweede ronde.

Het spreekt vanzelf dat de medaillekansen van de Belgen meteen ook weg waren in de Mixed Team Relay. Herregodts bleef lang liggen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Lorient voor de eerste onderzoeken. Hij is bij bewustzijn.

Shari Bossuyt, Sara Van De Vel en Julie Van De Velde, de drie Belgische vrouwen, begonnen door de vele pech in een verslagen positie aan hun twee rondjes. De eindtijd van de Belgen: 1u14'40"18, wel nog sneller dan Oekraïne.