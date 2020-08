Michel Wuyts over zijn fichebak: "Die staat altijd ergens in de weg"

Michel Wuyts was de expert in de tweede aflevering van Fichebak: derailleur. En daarin vertelde hij over zijn speciale relatie met zijn eigen fichebak, die overal mee naartoe gaat.

"Neen, mijn vrouw maakt zich haast elke dag boos dat die fichebak nauwelijks op een armlengte van mij staat. Die staat altijd ergens in de weg, hetzij aan tafel of in de zetel", vertelt Michel Wuyts in podcast.

"Maar als ik iets hoor dan moet ik dat zo snel mogelijk noteren. Ik wil dat dat voor de eeuwigheid verankerd wordt op de fiche van die bepaalde renner."

Op de vraag wie zijn grootste liefde is, zijn vrouw of zijn fichebak, antwoordt de wielercommentator met een knipoog: "Mijn vrouw zal ik hier nu maar zeggen."

Het bijhouden van die fiches begon al op vroege leeftijd. "Ik ben vanaf mijn 7e begonnen met uitslagen bij te houden. Ik noteerde die netjes in een schriftje en leerde dat ook uit het hoofd."