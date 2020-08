Lappartient: "Wonder als we met de Tour Parijs halen en WK wordt gereden"

"Ik heb vertrouwen in het feit dat iedereen begrijpt dat we de regels strikt moeten opvolgen. Je kan niet zeggen dat er geen risico bestaat dat Parijs halen niet lukt, maar ik weet dat iedereen beseft dat het van ons allemaal afhangt."

Toen Lappartient de vraag kreeg of daarvoor geen mirakel nodig zal zijn, antwoordde hij: "ik geloof ik mirakels. Dus ja, we zullen in Parijs geraken."

Het coronavirus is bezig aan een tweede opflakkering in Europa en dat doet steeds meer vragen rijzen over de Ronde van Frankrijk. Zal een massa-evenement drie weken lang kunnen plaatsvinden?

"WK gaat door, op dezelfde datum"

De Tour zal nog niet in Parijs zijn of het WK wielrennen zal al een volgend heet hangijzer voor de UCI zijn. Het WK is voor de UCI financieel van groot belang. Aan de NOS zei David Lappartient dat het WK - dat niet kan plaatsvinden in Zwitserland - toch zal kunnen doorgaan.

De locatie is wel nog niet bekend. "Het gaat door, er zijn een aantal kandidaten in Europa. Meer kan ik nu niet zeggen", zei Lappartient, die wel vermoedt dat er sprake zal zijn van een beperkt programma. De voorbereidingstijd is volgens de Fransman te kort om alle categorieën te kunnen organiseren.

Het WK zou normaal vanaf 20 september worden gereden. "De datum blijft hetzelfde." Behalve Toscane in Italië zou ook Nederland in beeld zijn, volgens de NOS. "De beslissing valt op 1 september."