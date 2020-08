Jürgen Klopp: "Welke coach zou Messi nu niet in zijn ploeg willen?"

Lionel Messi zette eerder deze week de voetbalwereld op zijn kop. Na 20 jaar wil de Argentijn Barcelona verlaten. Of Jürgen Klopp de stervoetballer graag naar Liverpool ziet komen? "Welke coach zou Messi nu niet in zijn ploeg willen?"

"Maar eerlijk: er is geen enkele kans dat hij naar Liverpool komt. Kijk maar naar de bedragen waarover gesproken wordt. Dat is niets voor ons. De cijfers zijn absoluut niet in ons voordeel. Maar... een goeie speler."