Juniore Marith Vanhove sprint naar zilver op EK, Katrijn De Clercq pakt brons

Opnieuw heeft de omloop in Plouay (Fra) voor een massasprint gezorgd. De juniores bleven gedurende de 5 rondjes een blok vormen. Alleen achteraan in het peloton stond de deur wagenwijd open.

De Franse en Italiaanse rensters draaiden vooraan immers rond met een hoog tempo. In ronde 3 bleven nog 30 rensters over in het peloton. Ook de meeste Belgische meisjes hielden stand.