Golfster Manon De Roey maakt zeldzame albatros: "Wist niet waar bal geland was"

Manon De Roey is de beste Belgische golfster en speelt op de Europese Tour. Op het toernooi in Praag staat ze na de eerste ronde op een gedeelde tweede plaats, onder meer dankzij een albatros.

Op de zevende hole, een 423 meter lange par-5, verdween de bal bij haar tweede slag in de cup. "Ik sloeg een goeie afslag, waarna ik met een ijzer 9 de bal naar de green sloeg, maar ik wist niet waar de bal geland was."

"Ik had het niet gezien, omdat ik achter de heuvel stond. Toen ik bijna aan de green was riep er iemand dat de bal in de cup was. Dat was natuurlijk fantastisch, mijn eerste albatros ooit."