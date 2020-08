Frank Vercauteren: "Ik zit nu niet te wachten tot Anderlecht op zijn bek gaat"

Net geen twee weken geleden zat Frank Vercauteren (63) nog in de dug-out van Anderlecht tijdens de competitiematch tegen Sint-Truiden. Een dag later werd Vercauteren als T1 afgelost door Vincent Kompany. Peter Vandenbempt had een gesprek met Vercauteren over het plotse vertrek bij "zijn" paars-wit.

"Of mijn vertrek helemaal verwerkt is? Helemaal niet. Het is nog altijd moeilijk. Dat is ook logisch. Het is niet evident om meteen alles los te laten. Dat heeft een beetje tijd nodig", opent Frank Vercauteren het gesprek. Vercauteren werd vorig jaar nog eens naar de club gelokt om het zwalpende schip recht te trekken. Vercauteren werd T1, maar Vincent Kompany keek steeds mee over zijn schouder. En de inbreng van Kompany werd de voorbije weken blijkbaar steeds groter. Kan Vercauteren de vinger op de wonde leggen? Wat is er de voorbije weken dan precies gebeurd? "In de week voor de match tegen KV Mechelen (9 augustus, 1e speeldag) zijn er een aantal dingen gebeurd waarover ik nadien heb nagedacht en waarover ik me afvroeg wat mijn taken waren en wat ik bij Anderlecht deed." "Beantwoordt het wel aan mijn verwachtingen? Ik heb geen enkel probleem om enkele zaken af te staan. Maar als dat meer en meer wordt, dan zeg je: wat zit ik hier nog te doen? Ik wou vooral duidelijkheid. Niet voor mij, maar voor de spelers en de groep."

"Ik had de beslissing ingecalculeerd, maar de timing was onverwacht"

Frank Vercauteren moest vorig seizoen al Vincent Kompany (min of meer) naast zich dulden. Toen de bezieler van het Anderlecht-project in de voorbereiding in juli geblesseerd raakte, werd de werking tussen het duo weer wat moeizamer. Was die blessure de trigger? Vercauteren: "Ik denk dat er door die blessure wel een verandering was. Het was anders. Na het voeren van een goeie discussie kwam er dan geen onverwachte beslissing." Lees: Kompany zou de rol van T1 overnemen. "Ik had die beslissing ook ingecalculeerd, maar ze kwam op een heel onverwachte timing. Vincent heeft bijna op 24 uur tijd plotseling beslist om te stoppen met spelen en om trainer te worden." "Ik vind discussies gezond, maar dan is er aan een versneld tempo iets in gang gekomen wat maakt dat de situatie vrij snel veranderd is. Sommigen geloven dat niet, maar dat is echt de situatie." "Of ik niet meer kon werken op deze manier? Ik heb niet de knuppel in het hoenderhok gegooid voor mij, maar wel voor de ploeg." "Het ging niet over mij of over Vincent, maar wel over de ploeg. Het ging niet zozeer over persoonlijke zaken, wel over duidelijkheid."

"Je moet duidelijk maken wie wat doet"

De inmenging van Vincent Kompany werd dus groter en groter. Op welk gebied dan? "Het ging soms over de tactische aanpak." "Je bespreekt iets, je oefent dat uit en kijkt op training of het lukt. Daags nadien doe je een andere vorm, dan nog een andere. Dat brengt dan onduidelijkheid. Niemand weet wat het dan nog is." Kompany kwam dus op het terrein van Vercauteren. "Te veel. Ik heb altijd toegelaten dat Vincent trainingen gaf en zelf bepaalde lijnen trok. Daar had ik geen enkel probleem mee. Waarom zou ik nog eens een analyse moeten doen die hij al gedaan had?" "Ik wou daar een toegevoegde waarde aan betekenen. Maar op een bepaald moment moet je wel duidelijk maken wie wat doet. Want anders komt er twijfel, zijn er twee ideeën en dat is helemaal niet goed."

"Oefenmatch tegen Lommel? Het nut op de bank was toen nul"

Op maandag 10 augustus, daags na de 2-2 tegen KVM, speelde Anderlecht een oefenpot tegen Lommel. Daar is de bom gebarsten. Toch, Frank Vercauteren? "Neen, ik ben niet weggestapt van die oefenmatch. Maar ik ben wel in mijn bureau gaan zitten in plaats van op de bank." "Dat was een signaal, want ik vroeg me af wat ik daar zat te doen. Het nut op de bank was toen nul. Dan kon ik net zo goed door het vensterraam van mijn bureau kijken." "Het ging niet over de keuze wie T1 was. Dat interesseerde me niet. Wel over wat we moesten doen voor de ploeg. Dit zijn afspraken, dit zijn regels, dit kan deze dag, de rest een andere dag. Maak dat duidelijk voor iedereen. Dat was mijn enige vraag." "Wie doet wat en op welk moment? Dat is alles wat ik wilde weten en wat ik aan de spelers wilde overbrengen." "Het ging niet over ik T1 en jij assistent, helemaal niet. Daar heb ik nooit over nagedacht. Het was zeker en vast geen probleem om een stap opzij te zetten, wel over wie wat doet."

"Ik had nog één plan: mijn contract uitdoen"

In de aanloop naar de wedstrijd tegen STVV (16 augustus) werd duidelijk dat het bestuur de kaart van Vincent Kompany als hoofdcoach zou trekken. Toch nam Vercauteren die match nog voor zijn rekening. "Dat was voor de ploeg en de club, omdat er wat problemen waren om de overgang meteen kenbaar te maken." "Als de ploeg dat vraagt en de club daar mee gediend is, dan vind ik het mijn plicht om dat te doen. Verbaal was ik op de hoogte, schriftelijk niet." Vercauteren moest dus plaats maken, maar wilde Anderlecht niet per se verlaten, zo geeft hij in het interview aan. "Maar ik moet zelf niet afkomen met een voorstel dat ik kan blijven en dit en dat nog kan doen." "Ik weet wat ik kan betekenen voor de club en waar ik iets kan toevoegen. Het was aan hen om daar iets tegenover te zetten. Ik had nog één plan: mijn contract (tot 2022) uitdoen. Maar dat is nu een andere zaak."

"Het is spijtig dat de cirkel te vroeg rond is"

En dus herhaalt de geschiedenis zich min of meer: het afscheid van clubicoon Frank Vercauteren van "zijn" paars-wit is er weer eentje in mineur. Vercauteren: "Dat is het leven. Voor mij is de cirkel rond. Ik wou absoluut terugkomen naar Anderlecht. Dat was een noodzaak voor mij. Het is spijtig dat het zo afgelopen is en dat de cirkel te vroeg rond is." "Ik vind dat ik gedaan heb wat ik moest doen en wat al lang op mijn lijstje stond. Dat het zo afloopt, is iets anders." "Of ik nu teleurgesteld ben in bepaalde mensen? Neen, die mensen hebben de beslissing genomen die ze wilden nemen. Je kunt mensen dan bekijken op een andere manier. Dat is ook zo, maar dat is een aparte zaak." Maar de relatie met Anderlecht heeft weer een kras op de ziel gekregen. Of niet? "Ik zal nog naar Anderlecht gaan als ik denk dat ik moet gaan." "Ik zie het niet als een verplichting of als iets voor de galerij. Het is iets gemakkelijker dan de vorige keer, want je leert uit de vorige ervaring. Maar het is niet makkelijk om terug te keren." En wat met zijn eigen toekomst? Is zijn persoonlijke cirkel ook rond? "Ik wou doorgaan tot 2022 en dan zeggen dat het genoeg geweest was. Maar ik sluit niet af. Op korte termijn wil ik zeker en vast nog iets doen. Trainer, technisch directeur, ik weet het niet."

"Anderlecht kampioen met Kompany: waarom niet?"

Slotvraag: hoe staat Anderlecht er volgens Frank Vercauteren momenteel echt voor? "Voor mij is er maar één plaats voor Anderlecht: de eerste. Dit seizoen al? Ja", klinkt het ietwat verrassend. "Ik heb dat ook aan de spelers en aan Vincent gezegd. Dat is niet om druk te zetten. Dat kan en dat moet gewoon." "Ik denk dat we veel verder staan dan maanden geleden. Er is nog veel werk, maar het potentieel is er om dat te verwezenlijken." "Dat neem ik niet terug. Dan spreek ik in eigen naam, niet om de druk bij iemand anders te leggen." "Dat die ambitie de voorbije weken niet op het veld werd vertaald? Bij de rest ook niet, hé. Het zal geen gemakkelijke weg zijn, eentje met vallen en opstaan. Maar ik geloof er wel in, ja." De romanticus Kompany zal alleszins niet meer gecorrigeerd worden door de pragmaticus Vercauteren. "Dat kan hem ook bevrijden en enkele zaken losweken die misschien niet zo goed werkten. Dat gun ik hem alleszins." "Ik ben hier niet om te wachten tot Anderlecht op zijn bek gaat. Integendeel. Anderlecht kampioen met Kompany: waarom niet?"