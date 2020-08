Egan Bernal gaat Roglic in de gaten houden, "maar ook Tom Dumoulin"

Ineos rekent dit jaar niet op Chris Froome (4-voudig eindwinnaar) of Geraint Thomas (winnaar in 2018). "Egan Bernal is onze grote kopman", verzekert teammanager Dave Brailsford een dag voor de start. "Zo eenvoudig is het."

Om opnieuw de Tour te winnen, zal Team Ineos rekening moeten houden met de gele machine van Jumbo-Visma. "Ze zijn sterk aan het seizoen begonnen, maar het zou verkeerd zijn om ons te concentreren op één ploeg", vindt Brailsford.

Bernal: "Ik vind het goed dat we de verantwoordelijkheid kunnen delen. Roglic was de sterkste in de voorbereiding, hij vloog, maar ik ga ook Tom Dumoulin in de gaten houden. De Nederlander fietste de laatste weken beter en beter", zag hij.

In de Dauphiné kampte Bernal met ernstige rugklachten. "Ik voel me beter", zegt de titelverdediger. "Ik ondervind nog wat last, maar niet zo veel als in de Dauphiné. Toen deed het echt pijn."