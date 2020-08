Een volgende stap naar BeNeLiga? Overleg met UEFA en niet betrokken clubs

Even ter herinnering. De betrokken clubs zijn 6 clubs uit Nederland ( PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Vitesse) en 5 clubs uit België (AA Gent, Club Brugge, Anderlecht, Standard en Racing Genk). Sinds vorig jaar onderzoeken ze wat de mogelijkheden en eventuele voordelen zijn van een grensoverschrijdende competitie.

In het stadion van PSV kregen de betrokken clubs vandaag van Deloitte voor de derde keer een presentatie. In de presentatie zou een schatting gemaakt zijn over de mogelijke media-inkomsten. Volgens Het Laatste Nieuws zou het bedrag van 400 miljoen euro genoemd zijn, maar Nederlandse bronnen zeggen dat "tussen het slechtste en beste scenario een paar honderd miljoen euro verschil zit."

Hoe dan ook beslisten de clubs dat de resultaten interessant genoeg zijn om verder te werken. Concreet zullen ze met de UEFA en de clubs die niet betrokken zijn, overleggen over het aantal Europese tickets dat verdeeld zou kunnen worden. België en Nederland hebben op dit moment elk 5 Europese tickets en de clubs zouden dat aantal van 10 willen behouden in een BeNeLiga.

De clubs zullen ook verder de financiële opties onderzoeken. Zo zouden clubs die niet in de BeNeLiga spelen financieel gecompenseerd worden.

Om het plan verder te concretiseren, hebben de elf clubs projectmanager Bert Habets aangesteld. Hij was de laatste jaren de CEO van de RTL Groep in Nederland. Tussen september en december willen de 11 clubs opnieuw samenkomen om de resultaten van al de lopende onderzoeken te bespreken.