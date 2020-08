Duitsland wint tweede EK-editie van de mixed relay, pech voor België

Belgen in de problemen

Voor de Belgen was deze afsluiter van het EK een wedstrijd om snel te vergeten. De mannen met Campenaerts en De Plus kregen tijdens de eerste ronde een heuse regenvlaag over hen heen.

De Plus moest al snel afhaken. Rune Herregodts had het ook moeilijk met het tempo van Campenaerts. De Belg schatte een bocht in een afdaling verkeerd in en kwam ten val.

Ook de vrouwen konden de opgelopen achterstand niet meer goedmaken. Ze eindigden voorlaatste.

In totaal kwamen maar 6 ploegen aan de start bij de mixed relay. Onder andere de Nederlandse titelverdedigers ontbraken. Velen verkozen immers de Ronde van Frankrijk en La Course boven deze EK-discipline.