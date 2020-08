Corona duikt al op bij Lotto-Soudal in de Tour: "Maar er is geen stress"

Lotto Soudal begint de Tour in mineur na twee 'niet-negatieve' testen bij het personeel. Zij werden, samen met hun kamergenoten, meteen naar huis gestuurd. Vier personeelsleden minder dus. Het gaat om twee mecaniciens en twee soigneurs.

"Normaal werken er vier mecaniciens in de Tour", verduidelijkt John Lelangue. "Nu moeten we het tijdelijk rooien met twee. Dat lukt omdat we het geluk hebben dat de Tourstart in Nice is en we daar nog tot maandagochtend kunnen verblijven. Er zijn dus geen verplaatsingen met de vrachtwagen en materiaal."

"Het is even behelpen, maar het is doenbaar. Er zijn ook minder masseurs, maar er waren hier in de Tour zes mensen en een kinesist aanwezig die massages kunnen geven. Het is een beetje herschikken, maar ook dat is werkbaar."

De ploeg wil wel vier nieuwe personeelsleden laten inreizen. "Maar dat is allemaal niet zo evident", gaat hij verder. "Zo moeten ze voldoen aan de 6- en 3-dagenregel en ook negatief testen om in de Tour te kunnen werken."

"Daarnaast zitten we ook met het feit dat er momenteel nog veel andere koersen worden afgewerkt. Iedereen zit verspreid."

"Na het weekend wordt één en ander wat makkelijker. Die vier personeelsleden zullen vervangen worden, maar dat zal stap per stap gebeuren, bijvoorbeeld twee extra, dan nog één en nog één."

