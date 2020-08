Bondscoach Ludwig Willems: "Sterke lichting bij meisjes junioren"

In het natte Plouay sprintten Marith Vanhove en Katrijn De Clercq naar zilver en brons. "Twee medailles is echt mooi", zegt bondscoach Ludwig Willems. "Na een afvallingsrace waren er nog maar een 25-tal rensters in het peloton over."

"Ook de 10e plaats van Julie De Wilde is mooi, maar ze is een winnaarstype en had er meer van verwacht. Maar ze raakte ingesloten in de sprint. Dit bevestigt dat België over een erg sterke junioreslichting beschikt."

"Dat merkten we vorig jaar al. Er was het zilver van Julie op het WK, maar we waren toen ook vijfde en zesde op het EK, alleen valt dat iets minder op dan twee medailles. De prestaties op dit EK zeggen dat dat geen gelukstreffers waren."