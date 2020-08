Advocaat: "Meneer De Koster is emotioneel door vertrouwensrelatie die speelde"

Donderdag werden op verschillende adressen huiszoekingen gedaan en werd makelaar Patrick De Koster opgepakt en ondervraagd. Vandaag verscheen hij voor de onderzoeksrechter, maar zijn advocaat kan voorlopig nog niet veel kwijt over de exacte elementen van het dossier.

Zo wil of kan hij niet formeel bevestigen dat de aanklacht van voetballer Kevin De Bruyne komt, al lijkt het tussen de lijnen wel duidelijk dat het in die hoek te zoeken is. "Wie de aanklacht heeft ingediend, weet ik niet, want ik heb geen toegang tot het dossier", zegt advocaat De Grote.

"Meneer De Koster is in ieder geval met verstomming geslagen dat het uit bepaalde hoek komt waaien. Hij heeft altijd in blind vertrouwen gewerkt tot op vandaag. Ik kan enkel zeggen dat mijn cliënt zeer emotioneel was, gezien de vertrouwensrelatie die tot op vandaag speelt."

"Dan geconfronteerd worden met het feit dat er in 2019 klacht zou zijn ingediend, maar meneer De Koster al die tijd daar niets van wist en zich is blijven uitsloven, komt hard aan. Of het een afrekening is van andere makelaar? Dat kan ik u niet bevestigen."

De feiten waarover het gaan zouden dateren van eind 2013 - begin 2014 toen Kevin De Bruyne speler was van Wolfsburg. "Dat is een lange tijd geleden. Blijkbaar is daar in 2019 klacht voor ingediend en in 2020 is mijn cliënt nu aangehouden. Wij vinden dat natuurlijk een zeer opmerkelijke chronologie."

"De hemel is gisteren op het hoofd van meneer De Koster neergevallen. Er is een aanhoudingsmandaat afgeleverd en dat betekent dat hij binnen de vijf dagen voor de raadkamer moet komen. Die zal beslissen of hij in de cel moet blijven."