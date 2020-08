"Lionel Messi liet Pep Guardiola vooraf weten dat hij Barça wil verlaten"

Het is ondertussen wereldnieuws geworden: met een burofax lichtte Lionel Messi dinsdagavond FC Barcelona in dat hij de club (gratis) wil verlaten. Het nieuws deed het daveren in Catalonië en ver daarbuiten.

Nog voor de Argentijnse ster zijn club informeerde, had Messi al een gesprek met ex-trainer Pep Guardiola, sinds 2016 aan de slag bij Man.City, achter de rug met het nieuws dat hij niet langer voor Barça wil spelen.

Onder Guardiola speelde het Barcelona van Messi tussen 2008 en 2012 misschien wel het mooiste voetbal ooit, met ook nog Xavi en Iniesta op het middenveld. Barça won met Guardiola onder meer twee keer de Champions League. Net in die competitie liep het de voorbije jaren grondig mis voor Messi en co.

Messi wordt gelinkt aan Manchester City - een delegatie van de Engelse topclub zou al in Barcelona zijn voor een gesprek met de entourage van de Argentijn - maar ook heel wat andere clubs staan in de rij voor de zesvoudige Ballon d'Or-winnaar.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...