Zdenek Stybar kan weer niet naar Tour: "Nooit was ik zo ontgoocheld"

De Tour is voor veel wielrenners het hoogste goed. Voor het eerst sinds 2017 mocht Zdenek Stybar zich weer opmaken voor de grootste koers ter wereld, maar gisteren moest hij onverwacht de voorbereiding staken. Zijn knie speelt hem parten.

"Ik had nooit gedacht dat mijn Tour er zo snel zou opzitten", reageert Stybar op Instagram. "Meer dan een korte verkenning van rit 2 zat er niet in voor mij."

"Op weg naar huis heb ik me nog nooit zo ellendig gevoeld, nog nooit was ik zo ontgoocheld in mijn carrière. Waarschijnlijk was ik te opgewonden om nog eens de Tour te rijden."

"Mijn ploegmaats wens ik alleszins het allerbeste", besluit Stybar, die even afwacht wat de komende koersweken voor hem brengen.

In de Tour neemt de 25-jarige Fransman Rémi Cavagna zijn plaats in. De voorbije dagen kroonde hij zich tot nationaal en vice-Europees kampioen tijdrijden.