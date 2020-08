Tourorganisatie stuurt ploegen dan toch niet naar huis bij 2 besmettingen

"Als twee of meer leden van een team sterke vermoedelijke symptomen laten opmeten of positief hebben getest, dan wordt het betrokken team uitgesloten", stond in het oorspronkelijke document van ASO.

Maar het risico op vals-positieve tests is groot. Bora-Hansgrohe kwam bijvoorbeeld niet aan de start van de Bretagne Classic, maar uiteindelijk bleek Oscar Gatto dan toch niet besmet met het coronavirus.

ASO wil niet het risico lopen om teams onterecht uit de Tour te wippen en schrapt de omstreden regel. De dokters moeten voor en na elke etappe wel nog een inschatting maken van de gezondheidstoestand van de renners en stafleden.