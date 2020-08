Protest tegen politiegeweld legt Amerikaanse sportwereld lam, einde NBA-seizoen?

Na alweer een nieuw geval van politiegeweld in de VS gaat er een golf van protest en solidariteit door de Amerikaanse sportwereld. Afgelopen nacht werden verschillende sportwedstrijden geboycot, het vervolg van de play-offs in de NBA is onzeker.

Eerder deze week werd in Kenosha, een stad in de Amerikaanse staat Wisconsin, een zwarte man van dichtbij 8 keer in de rug geschoten door de politie. Slachtoffer Jacob Blake overleefde wonderwel, al is hij wellicht verlamd voor de rest van zijn leven. Uit protest tegen het politiegeweld besliste NBA-team Milwaukee, de grootste stad in Wisconsin, om woensdag niet in actie te komen in de play-offs. Het protest van de Bucks kreeg meteen veel bijval bij spelers en andere teams, waarop de NBA besliste om alle wedstrijden van woensdag uit te stellen. Ook de matchen van donderdag zijn voorlopig nog erg onzeker en het is maar de vraag of er überhaupt nog gespeeld zal worden dit NBA-seizoen. Volgens de gerenommeerde NBA-journalisten Adrian Wojnarowski en Shams Charania leeft het idee om het seizoen stop te zetten. (lees voort onder tweets)

Andere sporten volgen voorbeeld van NBA

Het sterke statement van de Milwaukee Bucks en de NBA kreeg snel navolging. Ook in de WNBA werd er woensdag niet gespeeld. De speelsters van regerend kampioen Washington, het team van Emma Meesseman, kwamen het terrein op in een opvallend T-shirt, met kogelgaten op de rug, als verwijzing naar de neergeschoten Jacob Blake. Er werd met verschillende teams overlegd op het parket, waarna beslist werd om niet te spelen. "We zijn solidair met de NBA. We zullen hierover voortpraten met onze broeders en zusters in alle competities en bekijken of we gezamenlijk actie kunnen voeren", luidde het statement. (lees voort onder foto en tweets)

De WNBA-speelsters knielden op het veld als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging.

Geen MLS of MLB, Osaka trekt zich terug uit WTA-Cincinnati