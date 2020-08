Pieter Heemeryck verdedigt titel op Challenge Davos: "Gevoel is supergoed"

Pieter Heemeryck is een van de coming men in België wat de langere afstanden in het triatlon betreft. Dat bewees hij vorig jaar nog met zijn zege in de Challenge Davos. Nu is hij terug in Zwitserland, om zijn titel te verdedigen.

"Omdat het de eerste topwedstijd sinds lang is, is de bezetting dit jaar wel heel groot", zegt hij aan Sporza. "Er doen zeker 5 atleten mee die top 10 kunnen halen op een WK."

Grootste blikvanger is ex-Hawaï-winnaar Sebastian Kienle. "De wereldrecordhouder op de halve triatlon, Kristian Blummenfelt, heeft wel net afgezegd, maar er is ook nog een Andreas Dreitz of een Robin Zepuntke, een ex-profrenner."