Osaka speelt toch tegen Mertens in Cincinnati: "Niet onder druk"

Osaka wou met haar forfait een krachtig signaal geven in de strijd tegen racisme. "Als zwarte vrouw vind ik dat er momenteel belangrijkere zaken zijn die mijn aandacht verdienen dan tennis", zei ze.

Maar de voormalige nummer 1 van de wereld keert nu op haar stappen terug. "Ik was bereid om uit protest forfait te geven en ben dat nog altijd, maar ik denk dat het punt gemaakt is", klonk het vandaag.

"Nadat ik mijn beslissing had bekendgemaakt, volgde een lange discussie met de WTA en de Amerikaanse tennisfederatie en uiteindelijk ben ik akkoord gegaan om te spelen. Ze stelden voor om de wedstrijden naar vrijdag te verplaatsen en dat brengt ook de problematiek onder de aandacht."

Elise Mertens strijdt dus morgen tegen Osaka om een ticket voor de finale in Cincinnati. Het is hun derde confrontatie: in 2017 won Mertens in Wuhan, vorig jaar verloor ze in de halve finales in Osaka.