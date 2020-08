Osaka speelt niet uit protest: "Debat op gang brengen in witte sport"

Met haar actie sloot Naomi Osaka zich aan bij de protesten in de Amerikaanse sportwereld. Onder meer in de NBA en de WNBA werd er woensdag niet gespeeld, als reactie op alweer een geval van politiegeweld tegen een zwarte man.

Osaka, dochter van een Haïtiaanse vader en een Japanse moeder, besliste om te verzaken aan haar halve finale tegen Elise Mertens. "Ik ben een sporter, maar in de eerste plaats ben ik een zwarte vrouw", schrijft ze op Twitter.

"Als zwarte vrouw vind ik dat er momenteel belangrijkere zaken zijn die mijn aandacht verdienen dan tennis. Ik verwacht geen drastische veranderingen door niet te spelen, maar het zou een stap in de goeie richting zijn als ik het debat op gang kan brengen in een hoofdzakelijk witte sport."

"Ik word misselijk bij het zien van die aanhoudende genocide tegen zwarte mensen door politieagenten. Wanneer is het ooit genoeg geweest?"

Naomi Osaka werd in haar protest snel gevolgd door de organisatie van het toernooi, dat door de coronapandemie niet in Cincinnati, maar wel in New York gespeeld wordt. Vandaag wordt er niet gespeeld in New York, als steun aan de strijd tegen racisme.