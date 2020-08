Noorse belofte Hvideberg is iedereen te slim af, Meeus 7e op kletsnat EK

De Noorse beloften hebben een prima EK gereden. Andreas Leknessund, die in de toekomst voor Team Sunweb koerst, won de tijdrit in Plouay, vandaag mocht zijn ploegmaat Jonas Hvideberg victorie kraaien. Na 10 rondjes van 13,7 kilometer was hij het peloton te slim af.

Net als gisteren bij de profs leek de wedstrijd op een massasprint uit te draaien, maar dat was zonder Hvideberg gerekend. Samen met de Deen Charming en de Tsjech Repa bleef hij net uit de klauwen van het aanstormende peloton.

Hvideberg, vorig weekend nog 2e op het Noors kampioenschap, beschikte in de kopgroep over de sterkste benen.

De pelotonsprint op het kletsnatte circuit was een prooi voor de 19-jarige Est Pajur. Jordi Meeus eindigde als 7e en eerste Belg. Een kleine teleurstelling voor de 22-jarige renner uit Lommel die eerder deze maand twee sprints won in de Ronde van Tsjechië.