Naesen krijgt kansen in Tour: "Excuus kwijt dat ik voor kopman moet rijden"

Romain Bardet droeg lang de Franse hoop op zijn schouders met een tweede plek in 2016 en een derde plek in 2017. Maar vorig jaar stelde de Fransman teleur met een 15e plek in het eindklassement. Bardet won wel de bergtrui als troostprijs en daarom gaat AG2R in 2020 voluit voor ritzeges.

"Het gaat niet meer om het algemene klassement", zegt ploegmaat Oliver Naesen. "We mikken meer op ritzeges. Bardet is wel nog onze kopman, maar we zitten niet meer gevangen in een keurslijf om zo weinig mogelijk tijd te verliezen."

"We hebben nu een heel andere aanpak. Vroeger was er altijd die stress in elke etappe om geen tijd te verliezen, nu zal dat niet leven en willen we een ritzege. Voor Romain maakt het niet meer uit of hij vijfde of zesde wordt in de Tour. Hij zal meer plezier beleven aan een ritzege."