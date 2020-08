Michel Wuyts vult zijn Tourmanager in: "Ik ben verliefd op de stijl van Landa"

"Maar mag hij? Jumbo-Visma heeft een voorbeeld gegeven in de eerste rit van de Dauphiné. Bovendien sluit het ene dicht aan bij het andere. Ze kunnen enerzijds de andere kandidaten voor geel een klap verkopen, Roglic en Dumoulin in de veilige zone zetten en Van Aert naar de ritzege loodsen."

“ Wout van Aert gaat ook meedoen voor de zege in het eerste weekend. Zoals hij klom in de Dauphine... Hij moet zelfs gemakkelijker meegaan dan Peter Sagan. Als hij een vrijgeleide krijgt van zijn ploeg, is hij kandidaat voor ritwinst."

" Julian Alaphilippe gaat 6 tot 7 keer meedoen voor etappewinst. Neem zeker al de eerste etappe in Nice. En zeker als het regent. Wie rijdt er beter dan hij de bergjes van het hinterland naar beneden? In de tweede rit ligt zijn bedje nog beter gespreid. Hij gaat meedoen voor winst.”

" Peter Sagan is nog altijd goed voor ritwinst. Wie houdt hem van zijn 8e groen? Hij was 4e in Sanremo en omdat hij Sagan heet, is dat nooit genoeg. Dat hij minder is, dat ziet iedereen. Maar in de Tour kan hij altijd regelmaat aan de dag leggen. Daarom is Sagan mijn overall kopman."

De kandidaten voor geel: Roglic en Bernal

Welke klassementstoppers kiest onze commentator? "Ik wil met Roglic en Bernal een zo hoog mogelijke buit voor de gele trui. Nochtans is Dumoulin mijn favoriet voor eindwinst."

"Als Dumoulin de Tour wint, dan gebeurt dat in 1 of 2 etappes. Terwijl Primoz Roglic meer kans heeft om over 5 ritten hoog te scoren. Hij gaat vaker meedoen voor het dagpodium."

"Geen Tadej Pojacar? Tja, je moet keuzes maken. En ik heb al klassementsmannen genoeg om de kwetsbare ziel Thibaut Pinot en de twijfelaar Romain Bardet erbij te pakken. Mikel Landa heb ik er wel bijgezet, omdat ik verliefd ben op zijn stijl."

"Let op: Landa is onvoorspelbaar. Hij was al goed in Giro en Tour, telkens in dienst van een ander. Hij zegt dat hij evenwichtig geworden is. Ik geef hem een kans. Er moet toch iemand Ineos en Jumbo pijn kunnen doen."

"Lennard Kämna koos ik boven Emanuel Buchmann, want die laatste was schabouwelijk duur. Anders had ik geen 16 man op papier gezet."