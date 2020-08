Lotto-Soudal stuurt enkele personeelsleden naar huis na 2 positieve coronatests

DE voorbije dagen zijn alle renners en personeelsleden die deelnemen aan de Tour de France meermaals getest op Covid-19. Een van die tests heeft bij Lotto-Soudal 2 "niet-negatieve" gevallen aan het licht gebracht, meer bepaald 1 positieve en 1 verdachte test.

"Veiligheid blijft prioriteit nummer 1 en daarom hebben we niet alleen de 2 personeelsleden, maar ook hun kamergenoten naar huis gestuurd", laat de ploeg weten.

"Na vele maanden intensieve training zijn we bij Lotto-Soudal nog altijd uiterst gemotiveerd om goed te scoren in deze Tour. We hopen dat de 2 betrokken personen snel zullen herstellen en dat de Tour tot in Parijs geraakt met alleen maar gezonde mensen."