Legendarische Bryan-broers stoppen: het einde van een tijdperk

Samen wonnen ze tussen 2003 en 2013 16 Grand Slams, dat is uniek. Tussen 2005 en 2006 behaalden ze 7x op rij de finale van een Grand Slam, dat is een record sinds de invoering van het proftennis.

"Juiste moment om te stoppen"

Het nakende afscheid van de Bryan-brothers was al een tijdje een gespreksonderwerp in het tenniswereldje, maar nu is het definitief en met onmiddellijke ingang: Bob en Mike staan zelfs niet meer op de deelnemerslijst van de U.S. Open, die volgende week begint.

Ze wilden graag stoppen op een positieve noot en dat gebeurt nu ook. De Bryans wonnen het laatste toernooi waar ze aan deelnamen, dat van Delray Beach, waar ze hun titel verlengden. En daarvoor hielpen ze de Verenigde Staten naar de finales van de Davis Cup, net voordat corona de tennisvelden voor 5 maanden op slot deed.

“Ons buikgevoel zegt dat dit het juiste moment is om te stoppen,” zegt Mike Bryan. “Op onze leeftijd (42 jaar) moet je er zoveel werk in stoppen om competitief te blijven. Wij houden van het spelletje, maar niet om ons fysiek voor te bereiden op matchen. We recupereren ook alsmaar minder goed. Ons niveau bleef goed, we kunnen ons racket met een goed gevoel neerleggen.”