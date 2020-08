Jumbo-Visma: "Zullen in de Tour zien of er kansen zijn voor Van Aert"

"Wij zijn geen team waar het management of de ploegleiders alles van bovenaf opleggen en dat die orders gewoon strikt moeten worden opgevolgd. We stellen samen een doel, denken samen, we overleggen samen met de renners en staf en komen dan tot een tactiek, een oplossing om dat doel te bereiken."

Wel zullen er hier en daar ook kansen zijn voor Wout van Aert, stelt Merijn Zeeman de Belgische fans gerust. "Ik wil wel vriend blijven van Vlaanderen", lacht de Nederlander. "Ik weet dat dat bij jullie leeft. In de discussie over Wout mag het niet op scherp gaan."

Wout van Aert toonde de voorbije weken dat hij in de vorm van zijn leven zit, met winst in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de openingsrit van de Dauphiné. Toch zal hij moeten knechten in de Tour, want met Primoz Roglic en Tom Dumoulin heeft Jumbo-Visma twee kandidaat-winnaars in huis.

Wout is 100 procent betrokken geweest in onze aanpak en zijn rol is duidelijk. Hij staat ook achter die beslissing.

"Er zijn meerdere sessies geweest de voorbije maanden over hoe we die Tour moeten aanpakken. Wout is daar ook 100 procent in betrokken geweest, heeft zijn input daarin gegeven en de rol van Wout is daarin duidelijk. Dat is een beslissing waar hij ook achter staat."

Wanneer mag Van Aert toch zijn eigen kans gaan? "We gaan hier niet alles prijsgeven", zegt Zeeman. "Maar ik weet wel één ding zeker: we zullen niets laten liggen in deze Tour."

"Als er zich kansen voordoen, met het grote doel ook nog voor ogen, dan gaan we zien in de koers wat er gebeurt, of er mogelijkheden zijn voor Wout. De Tour is de Tour, op iedere hoek kan er iets gebeuren en daar zijn we op voorbereid."