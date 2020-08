Julian Alaphilippe: "Ik rijd de Tour niet voor het klassement"

"Het zit in ons DNA om altijd voor de zege te gaan", vertelt ploegleider Rik Van Slycke van Deceuninck-Quick Step. "Dat zal in deze Tour niet anders zijn."

"Vorig jaar was een ongelooflijke Tour met drie ritzeges en de twee weken in het geel met Julian Alaphilippe", vult ploegleider Tom Steels aan. "Het was een geweldig jaar en ook deze keer willen we ons tonen in de grootste rittenkoers van het jaar."

"Een Tour realiseren zoals vorig jaar zal moeilijk zijn, onmogelijk zelfs", weet Van Slycke, "maar overal waar we starten zijn we ambitieus. Er doen zich in deze Tour enkele mogelijkheden voor, zowel in de sprint, als in de aanval met Julian Alaphilippe en Bob Jungels. Het is een parcours dat uitnodigt om in de aanval te gaan."