Jasper Philipsen na val op EK: "Een misterverkiezing zit er even niet in"

Nog voor de finale goed en wel begonnen was, moest Jasper Philipsen al opgeven. "Het was een stevige smak", getuigt hij, "maar het hoort er helaas bij."

"Ik heb nu wat pijn aan mijn pols en mijn enkel en rechts zit ik met schaafwonden. Een groot probleem zal het niet vormen voor de komende weken."



Op Instagram postte Philipsen snel een foto van een gebroken tand. "Meedoen aan een misterverkiezing zit er wel niet in", lacht hij.

Uiteindelijk draaide het Europees kampioenschap in Frankrijk uit op een sprint, de specialiteit van Philipsen. "Ik had graag meegespurt voor de Europese titel, want ik voelde me goed."

"Ik had nog wel iets voor mekaar gekregen", denkt hij. "Zeker omdat Oli (Naesen, red) en Jasper (Stuyven, red) nog wel hebben kunnen meespelen."