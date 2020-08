Ex-coach: "Moeilijke loting voor Kim Clijsters, ze zal 100% fit moeten zijn"

Kim Clijsters (37) ondervond nog te veel last van een blessure aan haar buikspieren om in actie te komen in Cincinnati. Ze start dan ook met veel vraagtekens aan de US Open (31 augustus - 13 september), haar eerste grandslamtoernooi sinds haar tweede comeback.

In de eerste ronde kijkt ze de Russin Jekaterina Aleksandrova in de ogen. "Een moeilijke loting", vindt Wim Fissette, haar coach bij haar eerste comeback in 2009 en momenteel trainer van Naomi Osaka.

"Aleksandrova staat al een heel jaar goed te spelen. In het begin van het jaar maakte ze indruk en ook na de lange pauze speelt ze goed. Ze heeft al heel wat wedstrijden gewonnen en speelt op een agressieve manier."