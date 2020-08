Clijsters opent US Open tegen Aleksandrova, Goffin tegen opslagkanon

Kim Clijsters heeft geen risico's genomen in de aanloop naar de US Open. Ze liet het toernooi in Cincinnati zelfs links liggen, omdat ze nog te veel hinder ondervond van een blessure aan haar buikspieren.

Clijsters kent nu alvast haar eerste opdracht voor de US Open: ze neemt het op tegen de Russin Jekaterina Aleksandrova (WTA 27). Voor de 37-jarige Clijsters, die de US Open 3 keer heeft gewonnen, is het haar eerste grandslamtoernooi sinds haar comeback.

Elise Mertens neemt het op tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 67). In de derde ronde is een confrontatie mogelijk met Clijsters. Kirsten Flipkens kijkt de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 46) in de ogen, Alison Van Uytvanck de Italiaanse Camila Giorgi.

Ook Yanina Wickmayer, die werd opgevist voor de hoofdtabel in New York, zal moeten strijden in de eerste ronde. Ze krijgt Sofia Kenin, de winnares van de Australian Open, aan de overzijde van het net.

Bij de mannen krijgt David Goffin (ATP 10) een zware loting voorgeschoteld. De Luikenaar moet het Amerikaanse opslagkanon Reilly Opelka, de nummer 39 van de wereld, klein krijgen.