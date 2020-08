Batshuayi en Benteke niet bij Rode Duivels door quarantaine

De namen van Michy Batshuayi en Christian Benteke ontbreken in de selectie van Martinez voor de Nations League-duels in Denemarken (5/9) en thuis tegen IJsland (8/9).

"Het bleek dat het beter was dat ze niet reisden en het trainingskamp niet verlieten. Het is geen voetbalbeslissing", was de verklaring van de bondscoach.

Nu blijkt dat de quarantainemaatregelen de twee aanvallers tegenhouden. Bij Chelsea ontbreken 8 spelers op training, onder wie Batshuayi. De Londense club wil niet bekendmaken welke spelers positief hebben getest op het coronavirus, maar Batshuayi moet hoe dan ook 2 weken in quarantaine.

Christian Benteke testte eerder deze week negatief op het coronavirus, maar wacht nog op een tweede test om groen licht te krijgen om te reizen. Ook hij blijft voorlopig in quarantaine.