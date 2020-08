Akelig stil in Spa vlak voor F1-weekend: "Dit is een catastrofe"

Normaal gezien bruist het van donderdag tot zondag in Spa en omstreken wanneer het Formule 1-circus zijn tenten in ons land opslaat. Nu is het circus wel gearriveerd, maar zijn de toeschouwers door corona niet welkom.

Niet alleen voor de sfeer - u herinnert zich ongetwijfeld de vele gekke Verstappen-fans - maar zeker ook financieel is dit een forse aderlating. Normaal gezien brengt de GP jaarlijks 20 à 30 miljoen euro op voor de regio.

"De hotels in de streek zijn nog wel volgeboekt, want we moeten heel veel teams en hun personeel te slapen leggen", zegt Isabelle Grégoire van de Dienst Toerisme van Spa. "Maar de restaurants zijn hier wel de dupe van, net als de logementen die wat landelijker gelegen zijn."

Een van die logementen is de campingplaats van Jean-Marie Depouhon. Beteuterd overschouwt hij zijn lege wei: "Dit is heel triest. Het is de eerste keer in 40 jaar dat ik dit meemaak. Normaal gezien is dit het beste weekend van het jaar, sommige mensen komen hier al 10 of zelfs 20 jaar. Voor mij is dit een catastrofe, een perte totale."