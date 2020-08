34-jarige Tour-debutant Ben Hermans: "Mik op lastige bergritten"

Ben Hermans kende een moeilijke seizoenstart. Hij kwam ten val kwam in de 3e etappe van de Tour Down Under en liep daarbij een sleutelbeenbreuk, een complexe schouderfractuur en twee gebroken ribben op.

Daarna kwam hij niet meer aan koersen toe door de coronacrisis. Hij hervatte de competitie in de Ronde van Burgos, waar hij 7e werd in het eindklassement en deed het ook goed in de Ronde van Lombardije met een 9e plaats. In de Tour zal hij vooral in dienst moeten rijden van Daniel Martin.

"Daniel is onze kopman in de bergritten van deze Tour", zegt ploegleider Eric Van Lancker, "maar Ben (en Krists Neilands) zullen af en toen enkele vrije dagen krijgen waarin ze hun kans mogen gaan in de bergen en op ritwinst mogen mikken. Op de andere dagen zullen ze Dan bijstaan."