"In VS voelde ik dat ik nooit écht zal snappen wat het is om zwart te zijn"

Geen NBA of WNBA-basketbal dus vannacht en dat verbaasde Ann Wauters niet. "Ik ben niet echt verrast door deze beslissing van de spelers en speelsters, want het leeft al een hele tijd en het is al lang woelig in de VS", vertelt Wauters in De Ochtend op Radio 1.

"80 procent van de spelers en speelsters in de NBA en de WNBA is zwart en zij hebben er genoeg van. Ze vragen een beter Amerika. Ze hebben een luide stem en een breed platform en door deze boycot kunnen ze heel wat aandacht eisen."

"Vier jaar geleden werd er in de kleedkamer al over gesproken. Ik heb heel wat zomers in de VS doorgebracht en je voélt die rassenkwestie. Ik heb toen pas gevoeld wat het is om blank te zijn en dat ik het nooit volledig zal snappen wat het is om zwart te zijn."

"Zwarten worden in de VS nooit helemaal gelijk behandeld en het is heel moeilijk voor blanken om dat echt ten volle te beseffen. Daarom is het goed dat de NBA- en WNBA-speelsters nu hun stem gebruiken om echt verandering te eisen."

"Ook LeBron James heeft op Twitter al laten weten dat hij er meer dan genoeg van heeft. Hij wil echt verandering. Daarom sluit ik zeker niet uit dat de competitie gestopt wordt. Dat zou echt heel veel impact hebben en hopelijk komt er dan wel verandering, ook al zal dat niet makkelijk zijn."