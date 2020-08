Wat schrijven Spaanse kranten? Zinnetje dat Messi woest maakte en gesproken met Pep

Een complete verrassing is het vertrek van Lionel Messi zeker niet. Niet voor de Spaanse media, niet voor de fans en ook niet voor de club. De lont zat al langer aan het kruitvat. Geen weken of maanden, maar jaren.

Het begon dinsdagavond iets na zeven uur met een bericht van het Argentijnse kanaal TyC Sports. Lionel Messi had per Burofax - de enige manier om in Spanje via het internet een document te sturen met rechtsgeldigheid - zijn club geïnformeerd dat hij als een vrije speler wil vertrekken.

Het zinnetje van Koeman

Volgens het televisieprogramma Deportes Cuatro is het zelfs Koeman die de finale druppel in de emmer goot. Messi zou woest zijn over één zinnetje van de Nederlander tijdens hun eerste gesprek. "De privileges in deze ploeg zijn gedaan. Je moet alles doen voor het team. Ik ga niet flexibel zijn. Je moet alleen aan het team denken."

Er was de vernederende nederlaag tegen Bayern in de Champions League en de woorden van de voorzitter nadien. Onder meer Luis Suarez en Arturo Vidal moeten weg, uitgerekend twee van de beste vrienden van Messi.

Eerder dit seizoen was er het ontslag van trainer Valverde, waarmee Messi net als de meeste van zijn voorgangers geen problemen had. Dat lag helemaal anders met zijn opvolger Quique Setien, die zich in het verleden kritisch had uitgelaten over Messi.



Tot slot was de relatie met het huidige bestuur van in het begin niet goed. Volgens Mundo Deportivo had Messi sinds de aanstelling van Josep Bartomeu geen echte band met zijn voorzitter. En er was het openlijk conflict met technisch directeur Eric Abidal, ondertussen de laan uitgestuurd.



Ook de beslissingen van het bestuur waren Messi al langer een doorn in het oog. Zoals het vertrek van Neymar en de transfer van Griezmann in plaats van Neymar terug te halen. Dat laatste had Messi zelf proberen door te duwen, maar de club was hem daar niet in gevolgd.