Vooruitblik Tour de France (slot): "50% kans dat we Parijs halen"

De schaduwfavorieten: Pinot, Pogacar, Quintana...

Egan Bernal (Team Ineos) en het Jumbo-duo Roglic-Dumoulin komen met de sterkste benen opdagen in Nice. Vult het trio over 3 weken ook het podium in Parijs of zijn er kapers op de kust? De 21-jarige Sloveen Tadej Pogacar misschien?

José De Cauwer: "Als hij zijn geweldige slotweek uit de Vuelta een keer kan overdoen, zit het podium erin voor hem. Pogacar is de toekomst."

"Het is een kwestie van tijd voor Pogacar", weet ook Michel Wuyts, "maar de tegenstand in Frankrijk weegt een stuk zwaarder dan die in de Vuelta. Dat zag je in de Dauphiné al. Daar kwamen zijn sprinten bergop er niet meer uit op het einde."

Thijs Zonneveld: "De ontknoping in de Dauphiné vond ik tekenend. Op het moment dat Team Ineos niet controleert, wordt het één grote chaos. Thibaut Pinot bijvoorbeeld reed best oké, maar hij moet ook geschrokken zijn. Zijn team FDJ kon absoluut niet regisseren."

"Roglic en Dumoulin gaan niet samen op het podium staan", denkt José De Cauwer. "Eentje zal zich moeten opofferen, want de Tour win je niet zomaar met je ploeg. En dan verwacht ik dat mannen als Pinot, Bardet, Pogacar of Landa gaan bepalen wie het geel pakt. Een van die mannen zie ik een keer doortrekken met Bernal, Roglic of Dumoulin."