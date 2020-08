UEFA wil idee van salarisplafond voor voetballers verder onderzoeken

Dat topvoetballers maandelijks een aardige cheque opstrijken, is geen geheim. Maar tijdens de coronacrisis zadelden de grootverdieners hun club op met een miljoenenverlies. Om de sport duurzaam en leefbaar te houden, gingen onder meer in Duitsland stemmen op om een salarisplafond in te voeren.

"Het is zeker een interessant idee, maar het moet eerst toch verder onderzocht en geanalyseerd worden vooraleer we meer details kunnen bekendmaken", vertelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een interview met het Duitse Bild.

Ceferin verzekerde eveneens dat het EK volgend jaar in twaalf gaststeden en met toeschouwers zal plaatsvinden. "Ook al weet niemand hoe het leven er over elf maanden zal uitzien, toch moeten we een EK met fans plannen. Maar het is nu zeker nog te vroeg om al te kunnen stellen welke maatregelen er voor de toeschouwers zullen gelden."